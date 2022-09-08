"Чи можу я бути наступним після Тухеля? Не думаю, але хто знає напевно?

Челсі заплатить 25 мільйонів за звільнення Тухеля – щедра компенсація німцю і другий найдорожчий викуп тренера в історії

Наші власники дещо відрізняються від Челсі. Вони по-іншому дивляться на ситуацію з тренерами. У той день, коли вони змінять свою думку, то можуть мені сказати прямо. Втім, наразі вони очікують, що в цій ситуації розберуся я, а не хтось інший", – наводить слова Клоппа Liverpool Echo.

Нагадаємо, Ліверпуль набрав усього 9 очок у 6 турах АПЛ, а Лігу чемпіонів розпочав з побиття від Наполі. Вчора стало відомо, що Челсі звільнив Томаса Тухеля, який мав схожі показники.

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