"Наскільки я знаю, ведуть перемовини з ICTV. Швидше за все, саме ICTV транслюватиме всі три матчі збірної України в Лізі націй. З Офісом президента, наскільки я розумію, встановлений контакт. Погоджено, що трансляції відбуватимуться в рамках Єдиного марафону, але транслятором буде саме ICTV.

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По суті, футбол буде на всіх каналах країнах, щоб народ трішки зарядився позитивом", – повідомив журналіст Ігор Бурбас в ефірі Чистий ПІДКАсТ.

А от фаворитом на трансляцію матчів ЧС-2022, за словами Бурбаса, є телеканал 2+2. Незабаром буде проведений тендер, а головним претендентом є саме цей канал.

Нагадаємо, раніше матчі збірної України показували телеканали Україна і Футбол, але вони припинили мовлення після виходу Ріната Ахметова з медіабізнесу. Найближчі матчі Ліги націй підопічні Олександра Петракова зіграють вже у вересні – проти Шотландії (21 і 27 вересня), а також з Вірменією (24 вересня). Наразі "синьо-жовті" з 7-ма очками очолюють групу E дивізіону B.

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