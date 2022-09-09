Наши в еврокубках

Динамо проиграло Фенербахче в первом матче группового раунда Лиги Европы. Виктор Цыганков забил, но этого оказалось мало. Николай Шапаренко получил травму и оставил поле на носилках. Мирча Луческу обвинил соперников в грубой игре и демонстративно ушел с пресс-конференции.

СК Днепр-1 также неудачно начал еврокубковую осень. Днепряне проиграли АЗ в дебютном матче Лиги конференций. Судьбу поединка решил один гол.

Тренерские перестановки

Лейпциг накануне уволил тренера после разгрома от Шахтера в Лиге чемпионов. Саксонцы быстро определились с новым наставником. Команду будет тренировать Марко Розе, громивший Шахтер 10:0 два года назад.

Челси официально назначил нового главного тренера, заплатив огромные отступные. Клопп ответил на вопрос о возможной отставке из кризисного Ливерпуля. Де Дзерби отказался возглавлять Болонью.

Другие новости

Виктору Цыганкову обещали переход в топ-клуб. Роман Яремчук мог перейти в элитный клуб Германии. Ребров подпишет еще одного украинца – защитник Шахтера уезжает в ОАЭ. Марьян Швед попал в команду 1-го тура ЛЧ.

Матчи сборной Украины будут транслироваться бесплатно – где смотреть поединки "сине-желтых" в Лиге наций.