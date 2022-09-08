Динамо пропустило вирішальний гол у компенсований час і стартувало в Лізі Європи з поразки. Після поєдинку наставник киян поскаржився на дії гравців Фенербахче, які, на його думку, грали занадто грубо.

Фенербахче – Динамо – 2:1 – відео голів і огляд матчу

"Знаєте, що таке корида? Вона була сьогодні на полі. Цю прес-конференцію краще не проводити. Двоє моїх гравців отримали травми під час матчу. Один із них був у лікарні. Наш воротар також отримав травму. Мені довелося перевести одного з наших гравців захисного плану в напад. Тому Динамо грало в дуже важких умовах.

Ми вітаємо Фенербахче з перемогою в цьому матчі. Але на європейському рівні вони не повинні так грати. Було багато фолів. Їхні гравці інколи симулювали. Це був дуже агресивний матч. Зрозумійте мене", – цитує Луческу Hurriyet.

Після короткого коментаря про гру наставник Динамо покинув залу, проігнорувавши запитання турецьких журналістів.

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