Фенербахче – Динамо: Луческу звинуватив суперників у грубій грі й демонстративно пішов з прес-конференції – відео емоцій
Головний тренер Динамо не стримував емоцій на післяматчевій прес-конференції після поразки в першому турі Ліги Європи.
Динамо пропустило вирішальний гол у компенсований час і стартувало в Лізі Європи з поразки. Після поєдинку наставник киян поскаржився на дії гравців Фенербахче, які, на його думку, грали занадто грубо.
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"Знаєте, що таке корида? Вона була сьогодні на полі. Цю прес-конференцію краще не проводити. Двоє моїх гравців отримали травми під час матчу. Один із них був у лікарні. Наш воротар також отримав травму. Мені довелося перевести одного з наших гравців захисного плану в напад. Тому Динамо грало в дуже важких умовах.
Ми вітаємо Фенербахче з перемогою в цьому матчі. Але на європейському рівні вони не повинні так грати. Було багато фолів. Їхні гравці інколи симулювали. Це був дуже агресивний матч. Зрозумійте мене", – цитує Луческу Hurriyet.
Після короткого коментаря про гру наставник Динамо покинув залу, проігнорувавши запитання турецьких журналістів.
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