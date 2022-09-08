СК Дніпро-1 не зміг кваліфікуватись у Лігу Європи, однак без дебюту на груповому етапі єврокубків "спортклубівці" не залишились. Команда Олександра Кучера відправилась у Лігу конференцій – і першим суперником став АЗ, який не програв жодного з 11-ти матчів у сезоні. Нідерландці здобули 9 перемог і забили 32 голи при семи пропущених, тримаючись всього у двох очках від Аякса в Ередивізі. Щоправда, топових опонентів у алкмаарців ще не було.

Фаворит пари був очевидний. Втім, СК Дніпру-1 пощастило з погодою. У словацькому Кошіце стояла рясна злива – існувала вірогідність, що поєдинок перенесуть, але гра стартувала вчасно. Дренаж працював якісно, однак дощ не зупинявся, тож нідерландцям на вогкому газоні було важко комбінувати й вести боротьбу.

Крім того, підтримати українську команду прийшли декілька тисяч вболівальників – одну трибуну заповнили майже повністю. Протягом матчу на трибунах співали український гімн і заряджали патріотичні кричалки.

Перший тайм виявився дуже важким для перегляду. СК Дніпро-1 закрився у низькому блоці 4-4-2, намагаючись тікати в контратаки через короткі комбінації з Довбиком або через виноси. АЗ володів м'ячем 65% ігрового часу, але більша частина пасів "сироварів" пройшла на власній половині поля або в центрі. Розкрити зону на третині поля "спортклубівців" не вдавалося.

Як наслідок, команди провели всього три удари. Алкмаарці при цьому не створили жодного моменту. СК Дніпро-1, своєю чергою, міг відкрити рахунок на 17-й хвилині внаслідок прориву Довбика правим флангом і прострілу вздовж лінії воротарського. Гуцуляк на замикання не встиг, але захисник зрізав м'яч у власні ворота – стійка врятувала АЗ! Та і загалом у підопічних Олександра Кучера було більше цікавих підходів до штрафного, однак "спортклубівці" допускали занадто багато втрат у завершальній фазі.

Відпочивати футбоілсти відправились за нулів на табло. По перерві гра продовжилась у тому ж руслі – АЗ безцільно катає м'яч, СК обороняється на власній половині й час від часу контратакує. На 54-й хвилині "жовто-чорні" навість були близькими до голу – це Гуцуляк замкнув подачу Амаша ударом головою в нижній правий кут. Голкіпер парирував.

АЗ ледь не покарав за марнотратство на 61-й хвилині, хоча момент виник випадково. Одгор виконав навіс з правого флангу, а м'яч зрізався з ноги й полетів за комірець Валефу. Поперечина врятувала СК Дніпро-1, однак Янсена Паскаля такий футбол не влаштовував – він одразу провів потрійну заміну. На 62-й хвилині на поле вийшли Сугавара, Міс Де Віт і Ладо.

Цей хід виявився фатальним для дніпровців. Рівно за хвилину після появи на поле Сугавара оформив асист, простріливши з правого флангу на лінію воротарського – Дані Де Віт, перебуваючи на самоті, спокійно замкнув. 0:1.

Олександр Кучер спроубвав перегорнути гру своїми замінами. Замість Піхальонка й Хамаша вийшли Балулі (дебютував за СК Дніпро-1) та Назаренко. Пізніше Сваток, Рубчинський і Бабенко поступилися місцем Танчику, Когуту й Громову, але за 30 хвилин "спортклубівці" нічого не створили. Виключенням можна назвати тільки крос від Балулі на 71-й хвилині, який Довбик завершив ударом головою в руки голкіперу. АЗ відповів на 73-й аналогічним чином, тільки Міс Де Віт пробив повз дальню стійку.

От, власне, і вся гострота в матчі. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну поразку українського клубу. СК Дніпро-1 поки що залишається без перемог у єврокубках.