Колишній тренер Сассуоло та Шахтаря Роберто Де Дзербі все ще перебуває без роботи після прощання з українським клубом.

Нещодавно Болонья повідомила про відставку Сініші Міхайловіча з поста головного тренера. Ще до оголошення цього рішення керівництво "россоблу" зустрічались із Де Дзербі, повідомляє Calcionapoli1926.

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Під час розмови з генеральним директором клубу Клаудіо Фенуччі колишній тренер Шахтаря висловив готовність очолити команду, але поставив одну умову: він стане головним тренером, якщо Міхайловіч сам подасть у відставку. Враховуючи те, що Сінішу звільнили, перемовини з Де Дзербі зайшли у глухий кут. Тепер у пріоритеті Болоньї Тьягу Мотта та Клаудіо Раньєрі, які наразі перебувають без роботи.

Нагадаємо, Роберто очолював "гірників" протягом минулого сезону. Італієць встиг виграти Суперкубок України, але УПЛ та Кубок України не були дограні через повномасштабне вторгнення Росії.

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