Матч, як і онлайн-трансляція Фенербахче – Динамо на "Футбол 24", стартував о 19:45. Обидві команди опинилися в Лізі Європи після вильоту на стадії кваліфікації Ліги чемпіонів. Це вже третя їхня зустріч за менш ніж 2 місяці – у липні підопічні Мірчі Луческу здолали стамбульців за сумою двох матчів (0:0, 2:1 в екстра-таймі). Кияни вибили Фенербахче з Ліги чемпіонів, але й самі опустилися в ЛЄ після вильоту від Бенфіки.

Динамо розпочало зустріч у захисті та пропустило першим. На 35 хвилині Фенербахче реалізував стандарт. Россі навісив з кутового, а Густаво Енріке замкнув подачу точним ударом головою. Кияни до того майже не виходили в атаку, а от у володіннях Бущану вже не раз виникала пожежа.