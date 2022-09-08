На 68-й хвилині Миколу Шапаренка винесли з поля на ношах. Півзахисник Динамо намагався відібрати м'яч e гравця Фенербахче, але сам невдало став на ногу і не зміг продовжити гру. Замість нього вийшов Володимир Шепелєв.

Фенербахче – Динамо – відео голів

Наскільки серйозна травма 23-річного хавбека, який є одним із лідерів команlи Мірчі Луческу, поки невідомо.

Нагадаємо, вже 21 вересня збірна України зіграє матч Ліги націй проти Шотландії, а 24 і 27 числа проведе ще дві гри. Шапаренко потрапив у список гравців, яких викликав Олександр Петраков.

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