Київ не програв жодного з 6 попередніх поєдинків проти стамбульських "канарків". Матч, як і онлайн-трансляція Фенербахче – Динамо на "Футбол 24" стартував о 19:45. Обидва клуби вилетіли в ЛЄ з ЛЧ. Відтак це вже третя їхня зустріч за менш ніж 2 місяці. Команда Луческу зіграла внічию у попередній грі на стадіоні Шюкрю Сараджоглу, але дотиснула суперника в овертаймі. Кияни видали серію з 4 поразок поспіль у всіх турнірах, тож для Динамо звітний двобій набував подвійного значення. Фенер же в рідних стінах виграв усі 3 попередні матчі в турецькій Суперлізі. Після липневих поєдинків з київським клубом команда Жезуса програла лише раз при 6 перемогах, тому також розраховувала на успіх.

Фенербахче – Динамо: онлайн-трансляція матчу ЛЄ

На перших же хвилинах Арао грубо врізається в Шапаренка, ще й проїхавшись по обличчю після обопільного падіння. Київ через Кабаєва і довгі передачі намагається різко розвивати свої атаки. Владислав заробив штрафний. Циганков став автором дебютного та єдиного удару за перші 20 хвилин – стінка Фенера спокійно впоралася. Бурда, який за 2 роки і ще пару місяців грав лише товариські матчі, також жорстко приклався. Шапаренко і Кендзьора показують, що виклик щодо брутальної контактної гри прийнято.

Фенербахче – Динамо – відео голів і огляд матчу

Салаї красиво для трибун падає у штрафному Динамо. Угорець думав намалювати пенальті за те, що схопив Дубінчака і потім красиво відлетів від нього. А першу жовту отримує Гармаш, який наступив на ногу Россі. Жодного моменту, зате багато сумбуру і боротьби у стартовій половині першого тайму. Точність передач обох команд нижча за 80%. Схоже, досить свідомо Динамо в'яже суперника, в якого більше швидких атакувальних опцій, у вигідний для себе клінч.

На 25 хвилині прийшов перший реальний момент. Салаї після серії рикошетів на подачі кутового розстрілював упритул. Густаво Енріке, від якого м'яч спершу відскочив до угорця, спробував добити уже з меж воротарського майданчика. Бущан виловив усе, зазнавши легкого пошкодження. Постійні серійні простріли і навіси. Фенербахче не показує цікавих позиційних ходів у грі на власному полі. Динамо відчувало значно більше проблем в обороні під час попередньої зустрічі команд в ЛЧ.

Водночас якість пасової роботи турецького клубу виросла до 81%, тоді як динамівці просіли до 68%. Це виливається у серйозніший тиск суперника, кияни змушені більше втискатися у свій штрафний і менше знаходити шляхів для контргри на чужій половині. Ще й суддя додає. Гармаша тупо луплять ззаду по нозі, а Енріке не те що жовтої не отримує, фолу ніхто не фіксує. Потім Денис страждає на полі, а гра триває. Трибуни, звісно ж, страшенно обурені, коли рефері таки прокидається і зупиняє гру.

Бущан на рівному місці привозить кутовий жахливим пасом на суперника. Георгій витягнув перший удар, але після стандарту знову начудив. Кудись побіг з лінії воріт, відтак Енріке, вигравши повітряну дуель в Гармаша, перекинув і голкіпера, і Дубінчака. Під катком пресингу стамбульців Динамо забагато втрачає м'яч, з труднощами переходячи центр поля. Команда Жезуса виграє більше боротьби та якісніше контролює м'яч. Фенербахче відчув свою гру. Дует атаки Педро-Кінг все нахабніше комбінує.

Шапаренка валять на газон прийомом з греко-римської боротьби, Гармаша знову б'ють по нозі. Фенербахче переборщує з агресією, але Динамо не показує здатності покарати технікою і виконавським класом. Динамо нагадує свої найгірші версії при Луческу, коли кожна подача стає гольовим моментом, а під високим тиском губляться 90% гравців. По 6 гравців дозволяють собі господарі кидати у глибину штрафного на стандартах. Ризик отримати блискавичну контру від киян – практично нульовий.

Другий тайм починається з чергових проблем у захисті. Кінг пробиває, Бурда героїчно блокує. Усі 7 ударів Фенербахче пройшли з меж штрафного. Перша справжня нагода Динамо також після стандарту. Воротар господарів помилився на виході, але в Гармаша не вийшов удар. Буяльському дісталося від Салаї. Суддя знову нічого не помітив. Вівчаренко на 59-й замінив Дубінчака. А оце красиво відповідь на все хамство суперика і його фанатів, які сьогодні знову відзначилися, ходячи в путінських масках. Буяльський просто знищив двох опонентів на лівому фланзі, а Циганков дуже ефектно в дотик замкнув.

Do you remember the night when Fenerbahce fans were chanting for Putin during the game vs @dynamokyiven ?



Both Fener and Kiev share the same group in @EuropaLeague and face again tonight. And guess what, they coming to the stadium wearing Putin masks.



Tragicomic. Shame. pic.twitter.com/3jsFWLEvNP — GalatasarayBballNews (@Emre_kilic54) September 8, 2022

Жахіття Шапаренка. Микола грав у жорсткому відборі, але невдало поставив ногу і страждає від дикого болю. Винесли лідера Динамо на ношах. Вийшов Шепелєв на 68 хвилині. Класна подача Шепелєва зі штрафного, Буяльський ідеально пробивав головою – воротар витягнув з дев'ятки. Запальничками закидають поле фанати Фенера, не дозволяючи Циганкову подати кутовий. Здають нерви в резервіста суперника, який заробив жовту за те, що надто агресивно вимагав у динамівця стояти під дощем сторонніх предметів, який лився з трибун.

Непогано вибігало Динамо в контратаку, а далі Кабаєва підвів поганенький прийом. Фенер відверто здувся після моментів Динамо. Як же агресивно і чітко діє у відборі насамперед Бурда, краще страхують і Сидорчук з Вівчаренком. Кабаєву влучили чимось у вухо. Дикість фанатів "канарок" не має меж. Гравці Фенера теж знову і знову діють хамовито. Аліоскі відверто влупив ззаду в ногу Буяльському. Суддя, о диво, показав македонцю жовту.

Бущан вказує на коліно, просячи паузу в судді. Продовжив Георгій гру після допомоги лікарів. Воротар киян знову просить паузу. Суддя відмовляє. Микита Кравченко замінив Гармаша на 88-й. Один з рідкісних ударів господарів після перерви. Еннер Валенсія перевисів Вівчаренка і пробив над Бущаном та поперечиною. На третій компенсованій хвилині Фенербахче вириває перемогу. Просто немислимий провал після вкидання ауту. Екс-форвард Челсі Батшауї пробиває зовсім без перешкод, Бурда не встигає розірватися між кількома суперниками. Фенербахче вимучив першу в історії перемогу над Динамо. В іншому матчі групи B французький Ренн на 90+4 вирвав 3 очки на полі кіпрського АЕКа.

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