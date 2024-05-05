Шахтар розбив Чорноморець у поєдинку 27-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Шахтар – Чорноморець на "Футбол 24".

Шахтар повів у рахунку на 19-й хвилині – Судаков ударом метрів з 25-ти поцілив у нижній кут. Сікан через 4 хвилини подвоїв перевагу, замкнувши навіс Ракицького.

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На старті другого тайму Сікан заробив пенальті – форварда збив голкіпер. Кевін реалізував 11-метровий. Чорноморець майже не мав моментів відігратись, окрім неточного удару головою Васильєва. "Гірники" могли забити і четвертий м'яч, але Егіналдо поцілив у стійку, а Судакову кілька разів забракло точності.