Жирона розбила Барселону (4:2) у 34 турі чемпіонату Іспанії. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

У каталонському дербі сильнішими виявилася команда Мічела. Барселона вела у рахунку до 65 хвилини, а потім пропустила три м'ячі від Жирони.

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Артем Довбик теж долучився до перемоги. Український форвард спочатку забив гол у першому таймі, а в другому записав у свій актив ще й результативну передачу. В активі Довбика тепер 20 забитих голів у Ла Лізі.

Жирона, обігравши Барселону, офіційно забезпечила собі участь у Лізі чемпіонів у сезоні 2024/25. В найпрестижнішому турнірі "червоно-білі" зіграють вперше в історії. Підопічні Мічела вже не опустяться нижче четвертого місця. "Червоно-білі" розташувалися на другій сходинці з 74 балами, а "кулес" – треті з 73 очками.