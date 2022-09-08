Швед потрапив у команду 1-го туру ЛЧ – герой Шахтаря у компанії зірок
УЄФА оголосив символічну збірну 1-го туру Ліги чемпіонів 2022/23. Місце у команді тижня знайшося і Мар'яну Шведу.
Новачок "помаранчево-чорних" оформив дубль у поєдинку проти РБ Лейпциг, а гра завершилася з рахунком 4:1 на користь Шахтаря. Це дозволило 25-річному Шведу опинитися у команді найефективніших гравців 1-го туру, інформує офіційний Twitter УЄФА.
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Повністю символічна збірна виглядає так:
Домінік Ліваковіч (Динамо Загреб) – Жоау Канселу, Рубен Діаш (обоє – Манчестер Сіті), Абакар Сілла (Брюгге), Алекс Грімальдо (Бенфіка) – Мохаммед Кудус (Аякс), Пйотр Зєліньскі (Наполі), Маркус Едвардс (Спортінг Лісабон) – Мар'ян Швед (Шахтар), Роберт Лєвандовскі (Барселона), Лерой Сане (Баварія).
Наступний поєдинок у Лізі чемпіонів Шахтар зіграє 14 вересня у Варшаві. Суперником "гірників" стане шоландський Селтік.
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