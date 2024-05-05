Челсі розгромив Вест Хем (5:0) у 36 турі чемпіонату Англії. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Команда Маурісіо Почеттіно без проблем розібралася з "молотобійцями", забивши п'ять голів і зумівши не пропустити. Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі, але забити йому не вдалося.

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Черговий м'яч у свій актив записав Коул Палмер. Він став лише третім гравцем в історії АПЛ, якому вдалося досягти 30+ гольових дій за один сезон у віці до 21 року (21 гол, 9 асистів), після Роббі Фаулера (94/95 та 95/96) та Кріса Саттона (93/94).

Нагадаємо, Челсі перебуває наразі на сьомому місці з 54 балами. Вест Хем розташувався на дев'ятій сходинці з 49 очками.