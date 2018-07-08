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"Слава Україні!", – Віда та Вукоєвіч присвятили перемогу над Росією на ЧС-2018 українцям

08:22 1155 Читать на русском
"Слава Україні!", – Віда та Вукоєвіч присвятили перемогу над Росією на ЧС-2018 українцям
Домагой Віда / Getty Images

Колишні гравці київського Динамо – Домагой Віда та Огнєн Вукоєвіч – передали привіт українським уболівальникам після виграного збірною Хорватії поєдинку проти Росії на чемпіонаті світу-2018.

"Слава Україні! Це перемога за Динамо та за Україну!", – крикнули в камеру хорвати в роздягальні сочинського стадіону Фішт відразу після матчу з росіянами. Відео опублікував відомий журналіст Андрій Шахов у своєму Facebook.

ЧС-2018 Росія – Хорватія: хорвати залишили Росію за бортом Мундіалю та зіграють в 1/2 фіналу проти Англії

Нагадаємо, що Домагой Віда грав у київському Динамо в 2013-2018 рр. і навіть періодично носив капітанську пов'язку. В поєдинку проти збірної Росії в матчі 1/4 фіналу ЧС-2018 оборонець забив головою в екстратаймі, а також упевнено реалізував післяматчевий пенальті.

Огнєн Вукоєвіч натомість грав за "біло-синіх" у 2008-2015 рр., а зараз працює селекціонером у київському клубі. На Мундіалі він входить до штабу збірної Хорватії.

Нагадаємо, що хорвати здолали збірну Росію в чвертьфіналі чемпіонату світу-2018 (2:2, пен. 4:3) і зустрінуться в 1/2 фіналу зі збірною Англії.

ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
Матч завершено
2 : 2
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватія
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