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Павелко: Віда має право публічно висловлювати повагу до України

19:40 512 Читать на русском
Павелко: Віда має право публічно висловлювати повагу до України
Андрій Павелко / ФФУ

Президент ФФУ Андрій Павелко прокоментував ситуацію навколо відео-звернення Домагоя Віди та Огнєна Вукоєвіча після матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Росія – Хорватія, в якому захисник сказав "Слава Україні!"

"Федерація футболу України та я особисто зайняли жорстку позицію в ситуації, що склалася навколо футболіста збірної Хорватії Домагоя Віди після перемоги команди в чвертьфіналі ЧС-2018: своєю яскравою грою і бійцівськими якостями Віда, як і вся збірна Хорватії, заслужив право брати участь в півфіналі турніру!

"Слава Україні!", – Віда та Вукоєвіч присвятили перемогу над Росією на ЧС-2018 українцям

У футболіста, який багато років захищав честь київського Динамо і жив в столиці України в дуже важке для нашої країни час, залишилося тут багато друзів і уболівальників, що заслужили, щоб частинку цієї перемоги він присвятив саме їм!

За останні кілька років звернення "Слава Україні!" стало для наших громадян символом незламності і патріотизму! І цілком природно, що людина, якій наша країна дала дуже багато, з великою повагою ставиться до неї, до її громадян. Він має право публічно висловити повагу і до України, і до її громадян!

ФІФА попередила Віду за "Слава Україні" після матчу з Росією.

Він має право публічно висловити повагу і до України, і до її громадян! Ми оперативно направили до відповідних органів ФІФА і УЄФА листи з метою захистити не тільки футболіста хорватської збірної, а й, у першу чергу, людини, яка має право на свою позицію і поважає нашу країну!!! І Віда зіграє в півфіналі ЧС-2018! Слава Хорватії! Слава Україні!!!", – написав Павелко у своєму Фейсбук.

ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
Матч завершено
2 : 2
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватія
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Теги
ЧС 2018 УЄФА Росія - Хорватія Домагой Віда Домагой Віда Хорватія Хорватія Росія Росія Андрій Павелко ФІФА
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