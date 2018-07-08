Роналду відхилив контракт століття – 200 мільйонів євро за 2 роки

Нападник Реала Кріштіану Роналду відмовився від фантастичної зарплати в Китаї, щоб продовжити кар'єру на європейському континенті.

Один з клубів китайської Суперліги запропонував португальцеві контракт на два сезони із сумарною зарплатою у божевільні 200 млн євро, інформує Marca.

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Втім Кріштіану вирішив відхилити нереально щедру пропозицію з Піднебесної, оскільки хоче ще пограти на топ-рівні в Європі. 33-річний португалець розуміє, що лише тут він зможе продовжувати боротись за найпрестижніші командні та індивідуальні нагороди.

Також відзначається, що Роналду наразі розглядає лише один варіант продовження кар'єри – Ювентус. В Турині, нагадаємо, йому збираються платити 30 млн євро у рік.

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