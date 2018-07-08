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Хорватський футбольний союз зробив заяву щодо "Слава Україні" Віди та Вукоєвіча

20:57 2984 Читать на русском
Хорватський футбольний союз зробив заяву щодо "Слава Україні" Віди та Вукоєвіча
Домагой Віда / Хорватський футбольний союз

Хорватський футбольний союз відреагував на ситуацію, що сталась навколо захисника збірної Домагоя Віди та скаута Огнєна Вукоєвіча, які записали відео після матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Росії, на якому Віда вигукнув "Слава Україні!"

"Хорватський футбольний союз хотів би підкреслити, що ці висловлювання – просто відповідь на численні повідомлення підтримки, отримані з України під час ЧС-2018, враховуючи, який великий внесок внесли Віда і Вукоєвіч, коли виступали за Динамо Київ.

"Слава Україні!", – Віда та Вукоєвіч присвятили перемогу над Росією на ЧС-2018 українцям

Проте хорватський футбольний союз звернув увагу і Віди, і Вукоєвіча, а також всіх інших членів команди, що їм варто утриматися від будь-яких повідомлень, які в майбутньому можуть бути інтерпретовані як політичні", – йдеться в заяві на офіційному сайті Хорватського футбольного союзу.

Нагадаємо, ФІФА вже попередила Віду за подібні висловлювання.

ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
Матч завершено
2 : 2
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватія
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