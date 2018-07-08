Хорватський футбольний союз зробив заяву щодо "Слава Україні" Віди та Вукоєвіча

Хорватський футбольний союз відреагував на ситуацію, що сталась навколо захисника збірної Домагоя Віди та скаута Огнєна Вукоєвіча, які записали відео після матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Росії, на якому Віда вигукнув "Слава Україні!"

"Хорватський футбольний союз хотів би підкреслити, що ці висловлювання – просто відповідь на численні повідомлення підтримки, отримані з України під час ЧС-2018, враховуючи, який великий внесок внесли Віда і Вукоєвіч, коли виступали за Динамо Київ.

"Слава Україні!", – Віда та Вукоєвіч присвятили перемогу над Росією на ЧС-2018 українцям

Проте хорватський футбольний союз звернув увагу і Віди, і Вукоєвіча, а також всіх інших членів команди, що їм варто утриматися від будь-яких повідомлень, які в майбутньому можуть бути інтерпретовані як політичні", – йдеться в заяві на офіційному сайті Хорватського футбольного союзу.

Нагадаємо, ФІФА вже попередила Віду за подібні висловлювання.