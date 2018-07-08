Бенітес може очолити збірну Іспанії

Головний тренер Ньюкасла Рафаель Бенітес може стати наставником збірної Іспанії.

Іспанська Федерація футболу може запросити Рафаеля Бенітеса на посаду головного тренера, повідомляє Daily Star.

Фернадо Єрро офіційно покинув збірну Іспанії після провалу "Фурії Рохи" на чемпіонаті світу-2018, сенсаційно поступившись господарю турніру Росії в 1/8 фіналу.

Нагадаємо, за день до початку турніру був звільнений Хулен Лопетегі через підписання контракту з Реалом.

Бенітес раніше не міг досягти компромісу з керівництвом "сорок" через трансфери.