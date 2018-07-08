Вболівальники Динамо вивісили банер на честь Віди під час матчу з Люцерном

Фанати київського Динамо подякували захисника збірної Хорватії Домагоя Віду за перемогу над Росією та відео-звернення.

Під час спарингу Динамо та Люцерна (1:1) за воротами висів банер на честь хорватського захисника Домагоя Віди, який раніше виступав у складі киян.

На ньому було написано хорватською мовою "Hvala Domagoj" ("Дякуємо, Домагой"). Нагадаємо, збірна Хорватії вибила Росію з чемпіонату світу-2018, а Віда відзначився голом в екстратаймі та серії пенальті. Після гри він та Огнєн Вукоєвіч записали відео, в якому Віда сказав "Слава Україні".

ФІФА вже попередила футболіста щодо подібних "відео-висловлювань".