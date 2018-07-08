ФІФА попередила Віду за "Слава Україні" після матчу з Росією

У ФІФА все-таки відреагували на відеоролик з екс-динамівцями Домагоєм Відою та Огненом Вукоєвічем, на якому захисник збірної Хорватії каже "Слава Україні!"

"Ми можемо підтвердити, що Дисциплінарний комітет ФІФА направив попередження гравцю Домагою Віді через його відео-звернення після матчу чемпіонату світу 2018 року між Росією та Хорватією", – повідомили Футбол 24 у прес-службі ФІФА.

Журналіст Bild: Росія щодня вбиває українців та приймає ЧС, а Віда може бути покараний за слова "Слава Україні"

Нагадаємо, після матчу 1/4 фіналу ЧС-2018 Росія – Хорватія Домагой Віда та Огнєн Вукоєвіч записали відео, на якому екс-захисник Динамо сказав "Слава Україні!"