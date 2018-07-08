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ФІФА попередила Віду за "Слава Україні" після матчу з Росією

17:39 714 Читать на русском
ФІФА попередила Віду за "Слава Україні" після матчу з Росією
Домагой Віда / Getty Images

У ФІФА все-таки відреагували на відеоролик з екс-динамівцями Домагоєм Відою та Огненом Вукоєвічем, на якому захисник збірної Хорватії каже "Слава Україні!"

"Ми можемо підтвердити, що Дисциплінарний комітет ФІФА направив попередження гравцю Домагою Віді через його відео-звернення після матчу чемпіонату світу 2018 року між Росією та Хорватією", – повідомили Футбол 24 у прес-службі ФІФА.

Журналіст Bild: Росія щодня вбиває українців та приймає ЧС, а Віда може бути покараний за слова "Слава Україні"

Нагадаємо, після матчу 1/4 фіналу ЧС-2018 Росія – Хорватія Домагой Віда та Огнєн Вукоєвіч записали відео, на якому екс-захисник Динамо сказав "Слава Україні!"

Джерело: Футбол 24
ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
Матч завершено
2 : 2
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватія
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Теги
Хорватія Хорватія Росія Росія ЧС 2018 Домагой Віда Домагой Віда Динамо Динамо Україна Україна Росія - Хорватія
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