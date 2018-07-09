Ставлення Віди до Росії невіддільне від того, як ставляться його друзі по Динамо, – Уткін

Скандальний російський коментатор Василь Уткін вирішив звернути увагу на відео, де Домагой Віда присвячує перемогу над росіянами українцям та каже "Слава Україні!".

"Думаю, якщо ви коли-небудь вигравали принциповий матч, вам ще й хотілося запанувати над суперником і сказати: "Ось так вам і треба". Це приблизно таке ж явище.

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Віда довгий час грав за київське Динамо, і його ставлення до Росії і російської збірної невіддільне від того, як до нас ставляться його друзі, в тому числі і по цій українській команді. Зрештою, нічого принизливого про Росію Віда не сказав, а його відношення – це його ставлення.

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Моє ставлення до Хорватії не буде грунтуватися на тому, що сказав Домагой Віда. Зрештою, йому вже одного разу дуже не пощастило в житті. Ви коли-небудь чули про людину на ім'я Домагой? Знаєте, що це за ім'я? Це ім'я хорватського князя, який правив Хорватією в 876 році. Уявляєте собі, яка у людини травма з самого дитинства? Якби вас назвав Гостомислом, ви б любили навколишній вас світ, ви б не хотіли помститися батькам і всьому світу? Домагою Віді представився такий шанс, і Господь йому суддя", – сказав Уткін в передачі "Футбольний клуб".