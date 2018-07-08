Ярмоленко приєднається до Вест Хема у Швейцарії – клуби дійшли згоди щодо трансферу

Півзахисник Борусії Д Андрій Ярмоленко найближчим часом повинен підписати контракт з Вест Хемом. Українець приєднається до лондонського клубу у Швейцарії, де команда проходить передсезонні збори.

Вест Хем та Борусія Д близькі до завершення трансферу Андрія Ярмоленка. Лондонський клуб заплатить за українця 17,5 млн фунтів, повідомляє Sky Sports.

Борусія Д пояснила, чому вирішила продати Ярмоленка

За інформацією видання, українець найближчим часом прибуде до Швейцарії, де Вест Хем готується до сезону 2018/19. Там же Ярмоленко пройде медогляд (хоча за іншою інформацією, українець вже його пройшов).

Крім того, українець повинен отримати дозвіл на роботу у Великобританії.

Раніше повідомлялось, що Борусія Д вже визначилась із заміною Ярмоленку, який, вочевидь, стане третім гравцем, який покине клуб у поточне трансферне вікно.

Нагадаємо, влітку 2017 року Борусія виклала за півзахисника близько 25 млн євро. У 26 матчах Ярмоленко забив 6 голів та віддав 6 асистів, пропустивши значний період через травму.