Єрро офіційно покинув збірну Іспанії

Фернандо Єрро покинув посаду головного тренера збірної Іспанії, з якою вилетів в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

50-річний фахівець пішов із збірної Іспанії, повідомляє офіційний сайт Королівської федерації футболу.

Провальний Де Хеа, скандал Лопетегі, страх Єрро: головні причини провалу Іспанії на ЧС-2018

Єрро не тільки покинув посаду керманича національної команди, а й не повернеться до роботи спортивним директором федерації. Цю посаду він займав раніше. Наразі невідомо, чи продовжить колишній капітан Реала роботу тренером чи функціонером.

Нагадаємо, що Фернандо Єрро очолив збірну Іспанії за 2 дні до старту ЧС-2018 після скандальної відставки Хулена Лопетегі, який підписав контракт із мадридським Реалом. Під керівництвом колишнього спортдира "Фурія роха" пройшла груповий етап Мундіалю, але вилетіла вже в першому раунді плей-офф, програвши збірній Росії в серії пенальті.