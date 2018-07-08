Паулінью повернувся в Гуанчжоу Евергранд

Гуанчжоу Евергранд оголосив про підписання півзахисника Барселони Паулінью.

Гуанчжоу Евергранд на своєму офіційному сайті повідомив про підписання півзахисника Паулінью, який вже раніше виступав за китайський клуб.

Гуанчжоу орендував бразильця на рік і очікується, що після оренди контракт буде викуплений. Зарплата гравця складатиме 14 мільйонів євро на рік, а до переїзду на Камп Ноу складала 7.

Саме з цього клубу Паулінью перейшов у Барселону за 40 мільйонів євро. Раніше повідомлялось, що Гуанчжоу заплатить "блаугранас" 50 мільйонів євро.