Борусія Д пояснила, чому вирішила продати Ярмоленка

Спортивний директор Борусії Д Міхаель Цорк підтвердив, що клуб веде перемовини щодо трансферу Андрія Ярмоленка.

Борусія Д веде переговори з Вест Хемом щодо трансферу Андрія Ярмоленка. Українець повинен стати третім гравцем Борусії у поточне трансферне вікно, який залишить клуб. Про це заявив спортивний директор "джмелів" Міхаель Цорк, повідомляє Ruhr Nachrichten.

Борусія Д визначилась із заміною Ярмоленку

За словами Цорка, однією із причин рішення про трансфер Ярмоленка є підписання Маріуса Вольфа, який виступає на схожій з Ярмоленком позиції, проте на 5 років молодший за українця. Як зазначив Цорк, мова йде про перспективу.

Крім того, як зазначає видання, Борусія планує отримати за українця 30 млн євро. Раніше англійські ЗМІ повідомляли, що Вест Хем викладе за Ярмоленка 20-25 млн.

Нагадаємо, Ярмоленко близький до переходу у Вест Хем. Також цього літа Борусію вже покинули Сократіс та Кастро, які перейшли в Арсенал та Штутгарт відповідно.