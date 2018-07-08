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ЧС-2018: Віда може бути дискваліфікований ФІФА за скандування "Слава Україні!", – ЗМІ

12:14 5727 Читать на русском
ЧС-2018: Віда може бути дискваліфікований ФІФА за скандування "Слава Україні!", – ЗМІ
Домагой Віда / AFP

Хорватський оборонець Домагой Віда може отримати дискваліфікацію від ФІФА за відеоролик із Огнєном Вукоєвічем після матчу проти збірної Росії в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018.

Герой збірної Хорватії може бути дискваліфікований на матч 1/2 фіналу ЧС-2018 проти збірної Англії, повідомляє The Sun.

"Слава Україні!", – Віда та Вукоєвіч присвятили перемогу над Росією на ЧС-2018 українцям

"ФІФА опрацьовує різні звіти про матч, у тім числі потенційні докази щодо цього питання. Зрозумійте, що поки ми не оціними всю наявну інформацію, то не зможемо надавати коментарі", – наводить видання відповідь ФІФА на свій запит щодо можливого бану для Віди.

Нагадаємо, що після переможного поєдинку проти збірної Росії в чвертьфіналі Мундіалю центрбек разом із скаутом Динамо Огнєном Вукоєвічем записали відео, в якому присвятили перемогу київському Динамо та Україні. Пізніше Домагой Віда заявив, що цей запис – не політика, а привіт для його київських друзів.

Відзначимо, що нагнітання ситуації у британській пресі може бути пов'язано з тим, що саме збірна Хорватії буде суперником англійців у півфіналі чемпіонату світу-2018, а Віда є основним виконавцем у команді Златко Даліча.

ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
Матч завершено
2 : 2
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватія
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Теги
Хорватія Хорватія ЧС 2018 Росія - Хорватія Головне Домагой Віда Домагой Віда ФІФА
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