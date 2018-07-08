Росія – Хорватія: як росіяни двічі зганьбились теорією змови щодо екс-динамівця Віди на ЧС-2018

Захисник збірної Хорватії Домагой Віда, відомий за грою у київському Динамо, став героєм дня на Чемпіонаті світу 2018. Він двома голами вибив Росію з Мундіалю, а потім почалось...

Дубль Віди у ворота Росії викликав істерику

Екс-динамівець спочатку забив господарям ЧС-2018 в овертаймі, а потім дуже впевнено (як згодом показав у відео, бився не лише за свою країну, а й за нашу) прошив Акінфєєва у серії пенальті. Як відреагувала Росія? Традиційно. Показала, що не вміє програвати і визнавати, що хтось сильніший. Після розгрому від Уругваю було кумедно дивитись реакцію російського ТБ, де нахваляли своїх гравців і звинувачували суддю, який "дуже вже суворо свистів" усі порушення росіян і вилучив їхнього захисника.

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Зараз знову знайшли крайнього у суддівському корпусі. Ну, звісно ж, "свої футболісти – супергерої". Нічого, що Смолов відійшов від м'яча, коли забивав Віда, а при першому голі 5 захисників дивились кіно, як двоє хорватів російські ворота беруть. Нічого, що команді Черчесова банально пощастило проти Іспанії та Хорватії доповзти до серії післяматчевих пенальті. У цієї країни винен завжди зовнішній ворог, страшний і грізний Захід.

Провідне російське спортивне видання Советский спорт (і назва символічна, погодьтесь) звинувачує бразильського суддю Сандро Річчі, що той не показав "очевидну червону картку" нашому істинному слов'янському братові Домагою. Однак їхні пошуки винних – повна нісенітниця. Журналісти пишуть, що ключовий епізод матчу 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2018 трапився на 101-й хвилині. Віда забиває головою у кутик, який люб'язно привідкрив Смолов, що в епізоді мав стояти на стійці. Домагой в емоційному пориві знімає футболку і біжить святкувати.

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Теорія змови від росіян – це вже навіть не смішно

І ось тут найцікавіше, росзмі стверджують, що рефері не покарав захисника хорватів за цей момент жовтою карткою, як належало за правилами. А вже за декілька хвилин після цього Віда все ж отримав попередження, однак начебто за грубий фол. Відтак Совспорт доходить висновку, що центрбека Бешикташа треба було вилучати і не допускати до серії пенальті. А так, суддя тільки "дістає з трусів "гірчичник", щось записує, але не піднімає картку над головою. Замість цього він тисне руку хорвату". І тут же про те, що саме цей момент і міг коштувати росіянам путівки у півфінал.

Завіса. "Геніальна" теорія змови. Це майже так само, як виправдовувати російську агресію та війну на сході нашої держави тим, що нібито зненацька "Україна сама напала на Донбас", бо там живуть російськомовні. Що за абсурд, питає автор статті. Ми можемо зробити те ж саме, тільки на основі фактів, а не бурхливої фантазії чи епічної неуважності. Під час трансляції видно, що арбітр тримав у руках жовту картку, однак режисери не показали момент, коли Віда її отримує, через повтори. Насправді Річчі виніс покарання хорвату в тому моменті, і ось вам фотодоказ.

Та й у післяматчевому протоколі попередження було записане на 101-й, відразу після голу та зняття футболки. Звідки ж тоді домисли про стовідсоткове вилучення? Режисер трансляції видав титр про жовту Віди на 103-й хвилині. Росіяни стверджують, що Домагой сфолив у цій ситуації і суддя вже точно показав попередження. А чому не вилучив? Бо ледь не навмисне забув виписати "гірчичник" у попередньому епізоді.

Транслятори дійсно дуже довго тягнули з титрами, але на 103-й винуватцем фолу був не Віда, як стверджують у статті, а Матео Ковачіч. Порушення було на 102 хвилині та 28 секунді, режисер запізніло підтвердив картку Домагоя на 102 хвилині і 52 секунді. Ось і вся змова. До слова, Ковачічу в тому епізоді на межі фолу жовтої все ж не показали. Віда біг поруч на правому фланзі. Але скажіть, як взагалі можна сплутати короткостриженого брюнета з довговолосим блондином?

Істерія №2, або чи пробачать Домагою Україну?

Згодом стало відомо, що вже російські депутати готують скаргу до ФІФА на те, що хорватський захисник разом із іншим екс-гравцем Динамо Київ Вукоєвічем привітав українських друзів з вильотом росіян, використавши патріотичне гасло. "Це прояв націоналізму". На російских каналах начебто українська співачка Анна Сєдокова і начебто українська політик Олена Бондаренко розпинались у тому, що весь Київ і Україна дивились гру та вболівали за росіян. А тут такі недоречні для їхньої пропаганди слова Вуко і Віди про те, що ця перемога Хорватії над Росією – за українців і динамівців.

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Тим часом російські ЗМІ вже починають залякувати хорватських фанатів. Журналіст сайту УЄФА Артур Петросян видав такий перл: "Відео Віди і Вукоєвіча призвело до антихорватських піснеспівів у центрі Москви. Ось як все зазвичай починається... Уявіть, хорватські фани більше не будуть почуватись безпечно в Росії, незважаючи на те, що добре проводили час тут до цього. І це просто через те, що хтось дурний зробив щось дурне".

Бути другом України і не забувати країну, яка допомогла тобі вирости в топові гравці та страждає від російської агресії, виявляється є чимсь дурним і провокацією. Може, ще й радіти перемозі над ними заборонять?

Когда узнали новость про Виду pic.twitter.com/2k173wai8U — Филипп Папенков (@PippoGranato) 8 липня 2018 р.

Так, ці футболісти – добрі друзі України, де дуже поганим тоном вважається вболівати за Росію (країну, яка принесла у твій дім війну) в нинішніх реаліях. Навіть деякі адекватні російські коментатори це розуміють, чорт забирай! Антихорватські настрої не Віда спровокував, а все те ж невміння програвати та багаторічна антизахідна пропаганда. Просто, як вони не намагаються все прилизати і приховати на час турніру, все одно вилазить. Коли ваша команда йде далі, ви кричите "приїжджайте до нас, не бійтесь, ми гостинні". А коли вилітає, одразу "смерть заходу" та інші нецензурні погрози. Може, визначились б вже нарешті.

Столько агрессии сразу. В метро мужик всю дорогу орал «Смерть западу!» На Китай-Городе скандируют : «Е**ь хорват е***ь!» Ну почему так? — Филипп Папенков (@PippoGranato) 7 липня 2018 р.

Тема дискваліфікації Домагоя на півфінал проти Англії за начебто політичний жест, на перший погляд, є черговою російською маячнею. Але ж ви подивіться, як ФІФА регулярно карає українських вболівальників матчами без глядачів та як поблажливо ставиться до російських за той же расизм. Якщо до справи підключиться сумнівна організація ФАРЕ з її інтерпретаціями будь-яких проявів патріотизму українців як дискримінації, політики та ледь не неонацизму, найгірший варіант може стати реальністю. Тим паче на фоні вильоту росіян, яким хоча б так можуть підсолодити пілюлю.

Однак у такому разі ФІФА остаточно скомпрометується і постане організацією, яка орієнтується виключно на погляди Росії. Це буде дуже несправдливий та необережний крок, на який навіть там не мали б наважитись. На думку авторитетного The Telegraph, радше за все, Віда обійдеться штрафом, якщо не буде доведено, що його слова мали дискримінаційний характер. Щось схоже було зі швейцарцями Джакою та Шакірі, які нібито провокували сербів своїми жестами прапора Албанії. Вони раділи за дві свої батьківщини, за що отримали від ФІФА штрафи (хоча серби вимагали дискваліфікації). Екс-динамівець Віда зробив ще сміливіше, адже з Україною його пов'язує просто певний період життя та кар'єри. Він крутий. Hvala, Domagoy!

Журналіст Bild: Росія щодня вбиває українців та приймає ЧС, а Віда може бути покараний за слова "Слава Україні"