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Віда зробив офіційну заяву щодо скандалу зі "Слава Україні"

21:21 467 Читать на русском
Віда зробив офіційну заяву щодо скандалу зі "Слава Україні"
Домагой Віда / Getty Images

Захисник збірної Хорватії Домагой Віда прокоментував ситуацію, що склалась, коли після матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Росія – Хорватія він та Огнєн Вукоєвіч записали відео, на якому Віда вигукнув "Слава Україні!"

"Я шкодую, що ряд журналістів інтерпретували наше спілкування таким чином. У ньому не було ніякого політичного підтексту, а всього лише подяка за підтримку з України, де Вукоєвич і я провели багато років. У нас не було намірів когось образити.

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Протягом своєї кар'єри моїми одноклубниками були представники багатьох країн, і я поважав їх всіх, у мене багато друзів в Україні і Росії, і я пишаюся цим. Я радий, що володію російською мовою, я оцінив російську гостинність на ЧС-2018 і сподіваюся, що моє послання буде розцінено не інакше як вираз подяки нашим друзям в Україні за підтримку – не тільки в матчі з Росією, але протягом усього турніру", – цитує Віду офіційний сайт Хорватського футбольного союзу.

ФІФА попередила Віду за "Слава Україні" після матчу з Росією

ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
Матч завершено
2 : 2
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватія
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Хорватія Хорватія Росія Росія ЧС 2018 Росія - Хорватія Домагой Віда Домагой Віда
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