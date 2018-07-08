Віда зробив офіційну заяву щодо скандалу зі "Слава Україні"

Захисник збірної Хорватії Домагой Віда прокоментував ситуацію, що склалась, коли після матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Росія – Хорватія він та Огнєн Вукоєвіч записали відео, на якому Віда вигукнув "Слава Україні!"

"Я шкодую, що ряд журналістів інтерпретували наше спілкування таким чином. У ньому не було ніякого політичного підтексту, а всього лише подяка за підтримку з України, де Вукоєвич і я провели багато років. У нас не було намірів когось образити.

"Слава Україні!", – Віда та Вукоєвіч присвятили перемогу над Росією на ЧС-2018 українцям

Протягом своєї кар'єри моїми одноклубниками були представники багатьох країн, і я поважав їх всіх, у мене багато друзів в Україні і Росії, і я пишаюся цим. Я радий, що володію російською мовою, я оцінив російську гостинність на ЧС-2018 і сподіваюся, що моє послання буде розцінено не інакше як вираз подяки нашим друзям в Україні за підтримку – не тільки в матчі з Росією, але протягом усього турніру", – цитує Віду офіційний сайт Хорватського футбольного союзу.

ФІФА попередила Віду за "Слава Україні" після матчу з Росією