toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ІНТЕР - БАРСЕЛОНА НАПОЛІ - ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР

Луческу не відмовлявся грати в Україні та запропонував Шевченку зіграти два матчі, – Циганик

12:58 1548 Читать на русском
Луческу не відмовлявся грати в Україні та запропонував Шевченку зіграти два матчі, – Циганик
Ігор Циганик / Фото: соцмережі

За словами ведучого програми "Профутбол" Ігоря Циганика, два товариські матчі між Україною та Туреччиною – ініціатива саме Луческу.

Раніше ведучий "Профутболу" Ігор Циганик повідомляв, що матч Україна – Туреччина може не відбутись у Дніпрі через Луческу.

Шевченко оприлюднив заявку на матчі зі Словаччиною та Туреччиною – у списку молодий талант Динамо

Згодом йому зателефонував сам тренер турецької збірної та пояснив ситуацію.

"Мені зателефонував Луческу! Сказав, що ніколи не відмовлявся грати в Україні! Виявляється він першим запропонував Шевченку зіграти два товариських матчі! І справді перша гра мала бути в Україні, друга в Туреччині! Але з огляду на те, що в погодні умови прогнозуються не найкращі, Луческу попросив турецьку федерацію знайти можливість першу гру листопадову зіграти в Анталії, а другу – навесні в Україні! У будь-якому місті, яке запропонує українська федерація!!!", – написав Циганик у своєму Twitter.

Товариський матч Україна – Туреччина запланований на 20 листопада. Також було анонсовано, що поєдинок відбудеться на Дніпро-Арені.

Товариські матчі

Україна - Туреччина: Вівторок 20 листопада 2018

Україна
до матчу
14
дн
Туреччина
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Збірна України Мірча Луческу Мірча Луческу Україна - Туреччина Туреччина Туреччина Україна Україна Ігор Циганик
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
9
хв
Наполі
22:00
Парі Сен-Жермен
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук