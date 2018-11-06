Луческу не відмовлявся грати в Україні та запропонував Шевченку зіграти два матчі, – Циганик

За словами ведучого програми "Профутбол" Ігоря Циганика, два товариські матчі між Україною та Туреччиною – ініціатива саме Луческу.

Раніше ведучий "Профутболу" Ігор Циганик повідомляв, що матч Україна – Туреччина може не відбутись у Дніпрі через Луческу.

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Згодом йому зателефонував сам тренер турецької збірної та пояснив ситуацію.

"Мені зателефонував Луческу! Сказав, що ніколи не відмовлявся грати в Україні! Виявляється він першим запропонував Шевченку зіграти два товариських матчі! І справді перша гра мала бути в Україні, друга в Туреччині! Але з огляду на те, що в погодні умови прогнозуються не найкращі, Луческу попросив турецьку федерацію знайти можливість першу гру листопадову зіграти в Анталії, а другу – навесні в Україні! У будь-якому місті, яке запропонує українська федерація!!!", – написав Циганик у своєму Twitter.

Товариський матч Україна – Туреччина запланований на 20 листопада. Також було анонсовано, що поєдинок відбудеться на Дніпро-Арені.