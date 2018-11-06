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Манчестер Сіті – Шахтар: передматчева прес-конференція Паулу Фонсеки

20:55 1076 Читать на русском
Манчестер Сіті – Шахтар: передматчева прес-конференція Паулу Фонсеки
Паулу Фонсека / Канали Футбол 1/2

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека поділився очікуваннями від матчу 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

"Немає великої різниці між Манчестер Сіті минулого та цього сезону, той же самий тренер, практично ті ж гравці, найсильніша команда продовжує демонструвати нам дуже особливу, привабливу ідею гри. Прихід новачків додав цій команді ще більше якостей.

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Тайсон вже зіграв 45 хвилин в останній грі, він готовий завтра почати матч. Ситуація Марлоса трохи відрізняється. Він всього лише тренувався два останніх дня, він не знаходиться в кращих кондиціях, щоб вийти в стартовому складі.

Грати з Ман Сіті завжди дуже складно, це одна з найкращих команд світу. Це довела перша гра. Для нас важливо не втрачати самих себе, залишатися собою, показувати сміливість, показувати свою гру. При цьому розуміючи, що проти такої команди ми не повинні робити помилки", – цитує Фонсеку Tribuna.com.

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Манчестер Сіті - Шахтар: Середа 07 листопада 2018

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год
:
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