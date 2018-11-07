Ліга чемпіонів: Барселона втратила перемогу над Інтером, проте першою вийшла у плей-офф турніру

Відбулись матчі 4-го туру Ліги чемпіонів у групі B. Інтер вдома врятувався в матчі з Барселоною, Тоттенхем здобув першу перемогу на груповому етапі.

Тоттенхем на Вемблі приймав ПСВ. Гості змогли забити швидкий гол вже на 2-й хвилині після стандарту. Де Йонг виграв боротьбу у повітрі після подачі кутового та влучно пробив по воротах Льоріса.

Після забитого м'яча нідерландці сіли на свою половину поля та оборонялись. У "шпор" було чимало моментів для того, щоб зрівняти рахунок у першому таймі, однак цього не сталось.

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У другому таймі Тоттенхем продовжував тиснути на ворота ПСВ і це принесло свої плоди на 78-й хвилині, коли Кейн результативно пробив по воротах гостей після передачі Фернандо Льоренте. А вже через 10 хвилин після першого голу невгамовний Кейн приніс перемогу Тоттенхему фантастичним ударом на 89-й хвилині. У підсумку, 2:1 – вольова перемога "шпор".

У іншому матчі групи B Інтер у Мілані приймав Барселону. "Блаугранас" володіли тотальною перевагою впродовж усього матчу, проте впевнена гра в обороні Інтера і голкіпера Хандановіча не дозволяла гостям відкрити рахунок у зустрічі. "Синьо-гранатові" ніяк не могли перетворити моменти у забиті голи, однак підопічним Вальверде все ж вдалось відзначитись. На 83-й хвилині Коутінью розігнав контратаку та відпасував на Малкома, який ударом з флангу не залишив шансів Хандановічу, забивши дебютний гол у Лізі чемпіонів за Барселону.

Проте не довго святкувала Барселона, адже Інтер використав чи не єдиний свій напівмомент. У власному штрафному невдало зіграв Бускетс і м'яч зрадницьки опинився у ногах Ікарді, який зрівняв рахунок, шокувавши Барселону. Поєдинок в підсумку завершився внічию 1:1. Підопічним Спалетті вдалось витиснути максимум із мінімальної кількості нагод. Барселона могла розгромити Інтер, проте здобула лише нічию.

Незважаючи на нічию у Мілані, Барселона стала першою командою у цьогорічній Лізі чемпіонів, яка гарантувала собі місце у плей-офф турніру. Навіть якщо "блаугранас" програють у двох матчах групового етапу, які залишились, каталонці не фінішують нижче другого місця у квартеті B.

Барселона з 10-ма пунктами лідирує у своїй групі, Інтер, попри поразку, залишився на другій позиції ( 7 очок). Тоттенхем завдяки перемозі над ПСВ збільшив свій очковий доробок до 4 балів та посідає 3 місце. Аутсайдер групи – ПСВ, у активі якого 1 пункт.

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Ліга чемпіонів, група B, 4-й тур

Тоттенхем – ПСВ – 2:1

Голи: Кейн, 78, 89 – Де Йонг, 2

Інтер – Барселона – 1:1

Голи: Ікарді, 87 – Малком, 83