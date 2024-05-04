"Керувати командою з такими гравцями – це дещо інше. Обмін думками здійснюється в офісі віч-на-віч. Кожен із них вкрай індивідуальний. З таким підбором нестандартних гравців найменша реакція, найменший погляд, недоречна посмішка або жест обговорюються в міжнародних масштабах.

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Наприклад, під час нашого першого матчу Ліги чемпіонів проти Ювентуса. Ми виграємо, і я відчуваю, що наприкінці треба знімати Мессі. Не для того, щоб випустити когось кращого, а просто поберегти Мессі фізично. Мені цей вибір здався логічним. Після матчу мені всі розповідають, що Мессі вперше зняли з поля у матчі Ліги чемпіонів. Саме тут ви усвідомлюєте, що тренуєте гравців, які набагато більше, ніж просто гравці.

Вони абсолютно нормальні, прості, доступні, професіональні люди. Я був одержимий ідеєю об'єднати їх на полі. Я не думаю, що ми колись ще побачимо таке у Франції. Вони були дуже ефективними як у грі, так і в інвестиціях, але в лютому ми втратили Неймара. Багато хто забуває про це. Я ж ні про що не шкодую", – резюмував Гальтьє в інтерв'ю L'Équipe.

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