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Шевченко підтвердив, що матч Туреччина – Україна відбудеться в Анталії

22:26 1 Читать на русском
Шевченко підтвердив, що матч Туреччина – Україна відбудеться в Анталії
Андрій Шевченко / соцмережі

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко повідомив, що спаринг проти Туреччини відбудеться в Анталії.

"Так, ця гра дійсно відбудеться в цьому турецькому місті", – сказав Шевченко Команда 1.

Матч Україна – Туреччина відбудеться в Анталії, – Бурбас

Поєдинок Туреччина – Україна відбудеться 20 листопада. Також повідомлялось про можливість ще одного спарингу між цими командами, але вже в Україні.

Нагадаємо, "жовто-сині" виграли свою групу в Лізі націй і стали першою збірною, що вийшла в дивізіон А.

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Україна - Туреччина: Вівторок 20 листопада 2018

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Теги
Туреччина Туреччина Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко Україна - Туреччина
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