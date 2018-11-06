Шевченко підтвердив, що матч Туреччина – Україна відбудеться в Анталії

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко повідомив, що спаринг проти Туреччини відбудеться в Анталії.

"Так, ця гра дійсно відбудеться в цьому турецькому місті", – сказав Шевченко Команда 1.

Матч Україна – Туреччина відбудеться в Анталії, – Бурбас

Поєдинок Туреччина – Україна відбудеться 20 листопада. Також повідомлялось про можливість ще одного спарингу між цими командами, але вже в Україні.

Нагадаємо, "жовто-сині" виграли свою групу в Лізі націй і стали першою збірною, що вийшла в дивізіон А.

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