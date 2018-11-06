Шевченко підтвердив, що матч Туреччина – Україна відбудеться в Анталії

Ліга чемпіонів — 21:49 1529
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Црвена Звезда впевнено перемогла Ліверпуль – сенсація дня в Лізі чемпіонів
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Ліга чемпіонів: Брюгге розтрощив Монако – 15-матчева безвиграшна серія монегасківЛіга чемпіонів — 21:46 189
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Ювентус зацікавлений у придбанні Санчо – гравець може стати одним із найдорожчих трансферів "б'янконері"Італія — 19:37 699
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Гвардіола: Матч проти Шахтаря – найважливіший для Манчестер Сіті на сьогодніЛіга чемпіонів — 19:11 822
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Словаччина – Україна: тренер господарів Гапал оголосив список гравців на матч проти "синьо-жовтих"Ліга націй — 14:40 1054
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