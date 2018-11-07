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Монако – Брюгге – 4:0 – відео голів та огляд матчу

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Монако – Брюгге – 4:0 – відео голів та огляд матчу
Монако – Брюгге – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Брюгге на виїзді каменя на камені не залишив від Монако в матчі Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Брюгге на виїзді розтрощив Монако. Розгромний рахунок було встановлено вже на 24 хвилині. Ванакен спочатку забив з передачі Рітса, а трохи згодом реалізував пенальті. Третій гол на рахунку Уеслі, якому асистував Вормер.

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Монако мав пару нагод, аби забити хоча б гол, проте так нічого і не вдалось. А от Брюгге в другому таймі відзначився ще раз, Вормер поставив крапку в матчі.

Ліга Чемпіонів 2018/19, 4 тур, група A

Монако – Брюгге – 0:4

Голи: Ванакен, 12, 17, (пен), Уеслі, 24, Вормер, 85

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Монако - Брюгге: Вівторок 06 листопада 2018

Монако
Матч завершено
0 : 4
Брюгге
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