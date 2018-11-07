Наполі та ПСЖ розписали яскраву нічию в Лізі чемпіонів

Наполі приймав Парі Сен-Жермен у рамках 4 туру групового раунду Ліги чемпіонів. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

ПСЖ у попередньому турі ледь врятував нічию вдома проти Наполі, а на виїзді Томас Тухель збирався взяти реванш. Сенсаційна поразка Ліверпуля від Црвени Звезди стала подарунком для обох команд.

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Першу половину зустрічі команди провели досить пасивно. До середини тайму суперники почергово контролювали м'яч у центрі поля, будуючи затяжні атаки – небезпеки було мінімум. Неймар намагався проскакувати повз кількох опонентів, але його зупиняли. Неаполітанці також рідко змушували Джанлуїджі Буффона нервувати.

Згодом ПСЖ та Наполі обмінялися напівмоментами Мбаппе та Мертенса – перший не влучив у ворота "ударом ван Бастена", а бельгієць розгубився у вирішальний момент. Команди трішки додали в активності, почали стріляти по воротах, нехай і з складних позицій.

Безпосередньо перед перервою Наполі отримав шанс відкрити рахунок, але не скористався ним – удар Інсіньє розминувся з каркасом воріт. Натомість ПСЖ своєю можливістю скористався у компенсований час. Мбаппе увірвався у штрафний майданчик, потанцював перед суперниками та виклав м'яч на Берната – Хуан проштовхнув його в сітку.

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На старті другого тайму пішла зовсім інша гра. Наполі прокинувся і затиснув парижан на їхній половині поля. На ворота Буффона впав шквал атак. Досвідчений голкіпер спершу потягнув удар Максімовіча, а потім позбавив гола Мертенса, витягнувши м'яч з-під поперечини. Далі протягом однієї хвилини двічі на ударну позицію виходив Кальєхон – раз врятував Керер, в іншому випадку – черговий сейв Джіджі.

Перш ніж пропустити, Буффон взяв ще удар Фабіана Руїса. Італієць робив усе можливе, щоб зберегти ворота сухими, але фейл Тьяго Сілви зробив його безсилим. На 61 хвилині капітан ПСЖ припустився жахливої помилки, після якої Кальєхон прокинув м'яч і заробив пенальті. Інсіньє з 11 метрів був точним – 1:1.

Зрівнявши рахунок, Наполі послабив тиск, а ПСЖ відвів гру від власних воріт, але навіть вихід Едінсона Кавані не надто покращив атаки французів. Матч пішов за спокійнішим сценарієм. Під завісу зустрічі найкращі шанси на протилежних кінцях поля змарнували Мбаппе та Кальєхон. У підсумку – нічия.

Після 4 турів Наполі з 6 очками наздогнало Ліверпуль на вершині групи С. ПСЖ, маючи на один бал менше, перебуває на 3 місці.

Цікаві факти

– Кіліан Мбаппе в 18 останніх матчах ЛЧ взяв безпосередню участь у 17 голах – 12 забив і 5 разів асистував.

– ПСЖ набрав після 4 турів групового етапу ЛЧ лише 5 пунктів – їхній найгірший доробок з сезону 2004/05.

– Лоренцо Інсіньє вперше в кар'єрі забив у 3 матчах ЛЧ поспіль. Італієць взяв безпосередню участь в 11 голах "партенопеї" за 9 останніх матчів (8 м'ячів і 3 асисти).

– Хуан Бернат забив перший гол у ЛЧ з грудня 2016-го. Це дебютний гол іспанця за ПСЖ.

– Наполі вперше в історії не програло у 4 матчах ЛЧ поспіль.

– Цей матч став 200-м для Карло Анчелотті в ЛЧ.

– ПСЖ перервав 3-матчеву серію виїзних поразок у ЛЧ.

Ліга чемпіонів, 4 тур

Наполі – ПСЖ – 1:1

Голи: Інсіньє, 62 (пен) – Бернат, 45+2

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