Црвена Звезда впевнено перемогла Ліверпуль – сенсація дня в Лізі чемпіонів

Матч 4-го туру Ліги чемпіонів між лідером та аутсайдером групи С завершився сенсаціною перемогою белградської команди.

Ліверпуль провів непереконливо весь матч, так і не знайшовши можливості розбити оборонні ланцюги Црвени. Ця проблема стала помітною з перших хвилин, і нічого кращого, ніж дальні удари, мерсисайдці не придумали – втім, і Роберстон, і Мілнер пробивали над поперечиною. Найкращий момент відзначитися в першому таймі у гостей відбувся на 17-й хвилині, коли Старрідж з меж штрафного пробив повз дальню штангу. Серби свої шанси цінували: на 15-й Савіч пробив після кутового трохи неточно, на 22-й Аліссон після пострілу Ель-Фарду витягнув м'яч із правого нижнього кута, а на потім Мілан Павков замкнув подачу з корнера – 1:0. Ще через сім хвилин все той же Павков підхопив м'яч у центрі, відклеївся від Вейналдума та пальнув метрів з 25-ти – 2:0! Ліверпуль був шокований і до кінця першої частини матчу, не дивлячись на контроль м'яча, реальних шансів забити так і не отримав.

Другий тайм Ліверпуль провів ще більш сухо. Так, мерсисайдці остаточно привласнили м'яч і не випускали господарів з їх половини поля, однак ті особливо й не наполягали на контратаках. У Ліверпуля до останньої третини гри не було жодного моменту – крім прострілу Робертсона на старті, коли м'яч після рикошету облизнув поперечину. На 70-й хвилині ініціативу на себе взяв Салах, який з дальньої відстані зарядив у напрямі ближньої дев'ятки. Голкіпер досить спокійно взяв цей м'яч, однак через дві хвилини все той же Салах з відскоку пробив точніше – штанга врятувала Црвену Звезду. Мохамед намагався розганяти атаки, обігрувати, бити з гострих кутів та навіть закручувати у ворота з кутових, однак серби до самого фінального свистка оборонялися прекрасно. Ліверпуль так і не забив жодного голу.

Після цієї перемоги Црвена Звезда набрала чотири очки, але через жахливу різницю забитих і пропущених вона залишається на останньому місці у групі. У ПСЖ поки що така ж кількість очок, у Наполі – на одне більше. Ліверпуль залишився на першому місці, маючи у активі шість очок, але переслідувачі свій поєдинок ще не зіграли.

Ліга чемпіонів УЄФА 2018/2019, 4-й тур, група С

Црвена Звезда – Ліверпуль – 2:0

Голи: Павков, 22, 28