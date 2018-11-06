Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився очікуваннями від матчу 4-го туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

"Найважливіша гра для нас на цей момент – проти Шахтаря. Ми втратили очки в домашньому поєдинку проти Ліона, тож тепер для нас кожен матч, наче фінал. Потім у нас буде три-чотири дні, щоб підготуватися до дербі з Манчестер Юнайтед.

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Гюндоган і Отаменді готові грати. Травмовані тільки Де Брюйне і Мангала. Вважаю, що нам під силу вийти в плей-офф. Ми пройдемо в 1/8 фіналу, якщо виграємо два наступні матчі на своєму полі. Низка великих клубів вилетять, тому участь в плей-офф – вже серйозне досягнення.

Кожен розіграш Ліги чемпіонів складніший за попередній. Суперники стають сильнішими. Тут справа не в силі національного чемпіонату. Чесно кажучи, не можу сказати, що АПЛ – найсильніша ліга Європи", – передає слова іспанця прес-служба УЄФА.

Поєдинок Манчестер Сіті – Шахтар розпочнеться завтра, 7 листопада, о 22:00. Після 3 турів "містяни" набрали 6 очок, у донеччан 2 пункти. Перший поєдинок у Харкові завершився поразкою Шахтаря з рахунком 0:3.

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