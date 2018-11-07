Локомотив повторив антирекорд Ліги чемпіонів

Підопічні Юрія Сьоміна не спромоглись здобути хоча б одне очко у 4-х матчах Ліги чемпіонів.

Локомотив став другою командою в історії Ліги чемпіонів, яка була сіяною у першій корзині під час жеребкування, і не здобула жодного очка за 4 матчі турніру, втративши навіть теоретичні шанси на вихід у плей-офф турніру, повідомляє Gracenote Live.

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Раніше подібне антидосягнення вдавалось англійському Блекберну у сезоні 1995/16. Зазначимо, що Локомотив на виїзді розгромно поступився Порту.