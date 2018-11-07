toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ІНТЕР - БАРСЕЛОНА НАПОЛІ - ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР

Локомотив повторив антирекорд Ліги чемпіонів

00:29 932 Читать на русском
Локомотив повторив антирекорд Ліги чемпіонів
Локомотив повторив антирекорд Ліги чемпіонів

Підопічні Юрія Сьоміна не спромоглись здобути хоча б одне очко у 4-х матчах Ліги чемпіонів.

Локомотив став другою командою в історії Ліги чемпіонів, яка була сіяною у першій корзині під час жеребкування, і не здобула жодного очка за 4 матчі турніру, втративши навіть теоретичні шанси на вихід у плей-офф турніру, повідомляє Gracenote Live.

Ліга чемпіонів: Інтер врятувався в матчі проти Барселони, вольова перемога Тоттенхема над ПСВ

Раніше подібне антидосягнення вдавалось англійському Блекберну у сезоні 1995/16. Зазначимо, що Локомотив на виїзді розгромно поступився Порту.

Ліга чемпіонів4 турЕстадіо ду Драгау (Порту)

Порту - Локомотив Москва: Вівторок 06 листопада 2018

Порту
Матч завершено
4 : 1
Локомотив Москва
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга чемпіонів Локомотив Москва Локомотив Москва Порту - Локомотив Москва
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
27
хв
Манчестер Сіті
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук