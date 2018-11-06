Шальке без Коноплянки вдома переміг Галатасарай

У матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів Шальке вдома переміг Галатасарай.

Шальке в рамках 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів вдома приймав Галатасарай. Євген Коноплянка провів увесь матч на лаві для запасних.

Вже на 4-й хвилині зустрічі Гвідо Бургшталлер відкрив рахунок у матчі, а в другому таймі Марк Ут встановив остаточний рахунок.

Шальке після 4 турів має 8 очок і перебуває на 2 сходинці в турнірній таблиці групи D, Галатасарай третій з 4 пунктами.

Ліга чемпіонів. Група D, 4 тур

Шальке – Галатасарай – 2:0

Голи: Бургшталлер, 4, Ут, 57