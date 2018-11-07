Ліга чемпіонів: Атлетіко у рідних стінах впевнено переграв Борусію Д, Порту розтрощив Локомотив

Відбулись матчі 4-го туру Ліги чемпіонів у групах А і D.

У матчі групи А Атлетіко приймав Борусію Д. Господарі з перших хвилин взяли ініціативу у матчі, дортмундці були не проти грати другим номером.

Підопічні Сімеоне постійно володіли м'ячем і інколи створювали моменти біля воріт Борусії, однак Бюркі був непробивним до 33-ї хвилини поєдинку, коли Феліппе Луїс прострілом знайшов Сауля, який пробив по воротах. М'яч влучив у захисника "джмелів", проте рикошетом відлетів у ворота гостей.

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Атлетіко у другому таймі мав декілька нагод подвоїти свою перевагу, однак невисока реалізація моментів і кураж, який спіймав Бюркі, не дозволяли цього зробити. Борусія дуже рідко створювала моменти, які успішно нейтралізовувала оборона іспанського клубу. На 80-й хвилині Атлетіко таки спромігся забити вдруге. Томас розігнав контратаку Атлетіко та асистував Грізманну, який результативним ударом у дальній кут воріт відправив м'яч у сітку.

В підсумку Атлетіко впевнено переміг дортмундську Борусію на Ванда Метрополітано. Після 4-х турів Атлетіко посідає другу позицію у квартеті А. В активі іспанського клубу 9 очок. Борусія попри поразку залишилась на першому місці, випереджаючи Атлетіко за додатковими показниками.

У матчі іншому матчі ігрового дня Порту не залишив шансів Локомотив. Підопічні Сьоміна фактично нічого не створили впродовж матчу, мали обмаль моментів. Порту вдома тотально домінував у матчі і зміг забити вже на 2-й хвилині. Подвоїти свою перевагу португальці змогли під завісу першого тайму.

У другій 45-хвилинці Порту продовжував "висіти" на воротах Локомотива, однак на 59-й хвилині Фарфан зумів забити гол через невдалі дії Ксільяса. Господарів це не злякало і вони забили ще двічі до завершення матчу, розгромивши російський клуб.

Ліга чемпіонів, група А, 4-й тур

Атлетіко – Борусія Д – 1:0

Гол: Cауль, 33, Грізманн, 80

Ліга чемпіонів, група D, 4-й тур

Порту – Локомотив – 4:1

Голи: Еррера, 2, Марега, 42, Корона, 67, Отавіо, 90+3 – Фарфан, 59