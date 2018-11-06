toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР

Манчестер Сіті – Шахтар: "гірники" вирушили до Англії з усіма лідерами у складі

10:12 14 Читать на русском
Манчестер Сіті – Шахтар: "гірники" вирушили до Англії з усіма лідерами у складі
Марлос полетів з Шахтарем на матч з Ман Сіті / фото: ФК Шахтар

Шахтар вирушив до Англії на поєдинок 4 туру групового турніру Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Делегація Шахтаря вилетіла до Англії на матч 4 туру ЛЧ проти Ман Сіті, повідомляє Sportarena.

Наставник Шахтаря Паулу Фонсека взяв на матч 22 гравці, з яких у заявку на поєдинок потраплять лише 18.

Манчестер Сіті – Шахтар: матч обслуговуватиме скандальний Кашшаї, який засудив Україну на Євро-2012

Повністю список гравців Шахтаря виглядає наступним чином:

Голкіпери: Андрій Пятов, Олексій Шевченко

Захисники: Богдан Бутко, Давід Хочолава, Ісмаїлі, Микола Матвієнко, Ярослав Ракицький, Сергій Кривцов, Олег Данченко

Півзахисники: Майкон, Сергій Болбат, Андрій Тотовицький, Віктор Коваленко, Маркіньос Сіпріано, Дентінью, Веллінгтон Нем, Алан Патрік, Тарас Степаненко, Тайсон, Марлос

Нападники: Жуніор Мораєс, Оларенважу Кайоде.

Відзначимо наявність у списку Марлоса, який пропустив 4 поєдинки через травму, а напередодні повернувся у загальну групу.

Поєдинок Манчестер Сіті – Шахтар розпочнеться завтра, 7 листопада, о 22:00. Після 3 турів "містяни" набрали 6 очок, у донеччан 2 пункти. Перший поєдинок у Харкові завершився поразкою Шахтаря з рахунком 0:3.

Ліга чемпіонів4 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Шахтар: Середа 07 листопада 2018

Манчестер Сіті
до матчу
1
дн
:
11
год
:
42
хв
Шахтар
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга чемпіонів Марлос Марлос Шахтар Шахтар Головне Манчестер Сіті - Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
42
хв
Атлетіко
22:00
Борусія Дортмунд
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук