Фонсека: Ракицький зіграє проти Манчестер Сіті

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека прокоментував участь захисника Ярослава Ракицького в матчі 4 туру Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

"Дивно обговорювати це питання. Ракицький в матчі з Динамо пішов за 35 хвилин до кінця матчу, це була звичайна заміна, яка може статися з будь-яким з гравців.

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Не знаю, чому з'являються такі питання. Як доказ, завтра Ракицький гратиме, ніяких проблем з ним немає", – сказав Фонсека Youtube-каналу Шахтаря.

Матч Манчестер Сіті – Шахтар відбудеться 7 листопада о 22:00 за київським часом.

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