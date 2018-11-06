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Фонсека: Ракицький зіграє проти Манчестер Сіті

22:00 299 Читать на русском
Фонсека: Ракицький зіграє проти Манчестер Сіті
Ярослав Ракицький / ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека прокоментував участь захисника Ярослава Ракицького в матчі 4 туру Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

"Дивно обговорювати це питання. Ракицький в матчі з Динамо пішов за 35 хвилин до кінця матчу, це була звичайна заміна, яка може статися з будь-яким з гравців.

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Не знаю, чому з'являються такі питання. Як доказ, завтра Ракицький гратиме, ніяких проблем з ним немає", – сказав Фонсека Youtube-каналу Шахтаря.

Матч Манчестер Сіті – Шахтар відбудеться 7 листопада о 22:00 за київським часом.

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Манчестер Сіті - Шахтар: Середа 07 листопада 2018

Манчестер Сіті
до матчу
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год
:
33
хв
Шахтар
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Ліга чемпіонів Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Шахтар Шахтар Манчестер Сіті Манчестер Сіті Паулу Фонсека Паулу Фонсека Манчестер Сіті - Шахтар
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