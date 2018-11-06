Манчестер Сіті – Шахтар: Циганик не вірить в успіх "гірників"

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик зробив прогноз на матч 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Шахтар.

"Чесно кажучи, у мене тільки одна надія, що з Тайсоном Шахтар зіграє краще. Марлос, здається, ще не відновився після травми. Проти Динамо було дуже складно, проте після появи Тайсона гра налагодилася.

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Думаю, швидше за все, в Манчестері буде грати Болбат і Нем. Фернандо травмований. Складно щось говорити, тим більше, у Шахтаря справжній безлад в обороні. Як показала гра з Динамо, проблеми дуже серйозні.

Хочу бути оптимістом, але якщо дивитися на речі реально, то поставлю на те, що Манчестер Сіті виграє з різницею щонайменше в два голи. Прогнозую, що команда Гвардіоли заб'є три м'ячі або більше, а один з них буде в активі Давіда Сілви. Не здивуюся, якщо Зінченко зіграє в матчі. Якщо будуть букмекери приймати на таке ставки, можна спробувати.

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Вважаю, що Шахтар буде створювати моменти в гостях, проте не віриться, що "гірники" заб'ють", – цитує Циганика Рейтинг Букмекерів.