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Ліверпуль вперше в історії клубу тричі поспіль програв на виїзді у Лізі чемпіонів

22:39 733 Читать на русском
Ліверпуль вперше в історії клубу тричі поспіль програв на виїзді у Лізі чемпіонів
Црвена Звезда сенсаційно перемагає Ліверпуль

"Черовні" встановили клубне антидосягнення після сенсаційної поразки у Белграді.

Црвена Звезда у рідних стінах сенсаційно виграла у Ліверпуля в матчі 4-го туру Ліги чемпіонів. Ця поразка стала третьою поспіль для "червоних" у Лізі чемпіонів.

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Ліверпуль вперше у своїй історії програв три матчі на виїзді у найпрестижнішому клубному турнірі Європи, інформує Opta.

У минулорічній Лізі чемпіонів мерсисайдці у Римі програли Ромі, а у цьогорічному розіграші в Неаполі поступились Наполі і у Белграді не змогли переграти Црвену Звезду.

Нагадаємо, Црвена Звезда впевнено обіграла Ліверпуль у Белграді.

Ліга чемпіонів4 турСтадіон ім. Р. Митича (Белград)

Црвена Звезда - Ліверпуль: Вівторок 06 листопада 2018

Црвена Звезда
Матч завершено
2 : 0
Ліверпуль
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Теги
Ліга чемпіонів Ліверпуль Ліверпуль Црвена Звезда - Ліверпуль
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