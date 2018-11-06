Ліверпуль вперше в історії клубу тричі поспіль програв на виїзді у Лізі чемпіонів

"Черовні" встановили клубне антидосягнення після сенсаційної поразки у Белграді.

Црвена Звезда у рідних стінах сенсаційно виграла у Ліверпуля в матчі 4-го туру Ліги чемпіонів. Ця поразка стала третьою поспіль для "червоних" у Лізі чемпіонів.

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Ліверпуль вперше у своїй історії програв три матчі на виїзді у найпрестижнішому клубному турнірі Європи, інформує Opta.

У минулорічній Лізі чемпіонів мерсисайдці у Римі програли Ромі, а у цьогорічному розіграші в Неаполі поступились Наполі і у Белграді не змогли переграти Црвену Звезду.

Нагадаємо, Црвена Звезда впевнено обіграла Ліверпуль у Белграді.