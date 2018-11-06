Монако пропустив 3 голи за 25 хвилин у Лізі чемпіонів і встановив унікальне антидосягнення

Підопічні Анрі примудрились пропустити тричі за менш ніж півгодини матчу Ліги чемпіонів проти Брюгге.

Монако – перша команда французька команда, яка пропустила три голи за 25 хвилин у домашньому матчі Ліги чемпіонів, повідомляє Opta.

Анрі: Монако необхідно опуститись на землю

Підопічні Тьєррі Анрі приймають у рідних стінах Брюгге в рамках 4-го туру Ліги чемпіонів і поступаються після перерви з рахунком 0:3.

Гості відкрили рахунок вже на 12-й хвилині зусиллями Ванакена. Через 5 хвилин той же Ванекен оформив дубль, реалізувавши пенальті, а розгромний рахунок встановив Веслі, який відзначився на 24-й хвилині зустрічі.

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