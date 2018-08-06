Головні новини футболу 5 серпня: Лунін добре відіграв за Реал, Селезньов завоював трофей, Олександрія очолила УПЛ

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 5 серпня.

Лунін добре відіграв за Реал

Андрій Лунін провів другий матч за мадридський реал на Міжнародному кубку чемпіонів. Українець розпочав зустріч на лаві запасних, а на 64-й хвилині вийшов на заміну. "Вершкові" перемогли, а українець відзначився вдалою грою, грамотно розібравшись в декількох епізодах.

"Реал привіз з України дві нагороди: 13-ту ЛЧ і Луніна", – голкіпер збірної України порвав соцмережі під час звітного поєдинку. Він пробився в тренди іспанського Twitter та заробив чимало компліментів від вболівальників Реала. Також Андрія похвалив головний тренер команди Хулен Лопетегі.

Не залишилися осторонь і іспанські ЗМІ, які виписали Луніну порцію приємних слів про те, що він "у 19 років демонструє впевненість ветерана". Щоправда, доля Андрія не в останню чергу залежить від примхів Романа Абрамовіча, який відмовляється відпускати з Челсі в Реал Тібо Куртуа.

Феєрія українців в Європі

Другий тур чемпіонату Бельгії супроводжувався успіхами українських футболістів. Руслан Маліновський забив фантастичний гол з 25 метрів у ворота Сент-Трюйдена, але його команда зіграла внічию. Євген Макаренко вдруге відіграв увесь матч за Андерлехт і асистом допоміг партнерам розгромити Остенде та вийти на перше місце в лізі Жупіле.

Євген Селезньов виграв з Акхісар Беледієспором Суперкубок Туреччини. Українець відкрив рахунок у матчі, забивши черговий гол Галатасараю. Його партнери не втримали перемогу, пропустивши під завісу зустрічі у власні ворота. Однак у серії пенальті Акхісар все ж виявився сильнішим – Селезньов забив вирішальний пенальті.

Визначилися ціни українців у Fantasy АПЛ і Бундесліги. Ярмоленко коштує, як Мхітарян і зірки МЮ, Коноплянка – не в топ-10 Шальке, а Зінченко – найдешевший в Манчестер Сіті. Олександр не потрапив у заявку манкуніанців на Суперкубок Англії, де "блакитні" не мали проблем з Челсі.

Екс-форвард збірної України Марко Девіч знайшов нове місце роботи в Азербайджані.

Олександрія очолила УПЛ

Завершився третій тур УПЛ, за підсумками якого турнірну таблицю чемпіонату очолила Олександрія. "Містяни" обіграли Десну та обійшли завдяки кращій різниці голів Динамо. Третю поспіль вікторію "жовто-чорним" принесли Банада і Бондаренко, яким цікавляться Динамо і Шахтар.

Карпати на останніх хвилинах втратили перемогу над Олімпіком – позитив львів'янами принесли хіба що красиві голи Шведа та Ді Франко.

Арсенал-Київ не зумів скористатися єврокубковим виснаженням Маріуполя. Приазовці не без везіння здобули вольову перемогу та піднялися з дна таблиці.