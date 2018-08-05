Реал – Ювентус: Лопетегі відзначив гру Луніна

Головний тренер Реала Хулен Лопетегі відзначив гру українського голкіпера Андрія Луніна і натякнув, що клуб не збирається підписувати нових воротарів.

"Коли Куртуа перейде, якщо перейде, тоді запитаєте мене. На даний момент я збираюся поговорити про відмінну гру, яку зіграли Кейлор Навас і Андрій Лунін. Є також Кіко Касілья і Лука Зідан, я вважаю за краще говорити тільки про тих, хто у нас є", – цитує Лопетегі офіційний сайт Реала.

Реал – Ювентус – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, український воротар замінив Наваса на 64-й хвилині матчу Міжнародного кубка чемпіонів проти Ювентуса (3:1).

Лунін зіграв вже в двох поєдинках і не пропустив жодного м'яча.

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