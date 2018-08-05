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Реал – Ювентус: Лопетегі відзначив гру Луніна

11:07 792 Читать на русском
Реал – Ювентус: Лопетегі відзначив гру Луніна
Андрій Лунін / ФК Реал Мадрид

Головний тренер Реала Хулен Лопетегі відзначив гру українського голкіпера Андрія Луніна і натякнув, що клуб не збирається підписувати нових воротарів.

"Коли Куртуа перейде, якщо перейде, тоді запитаєте мене. На даний момент я збираюся поговорити про відмінну гру, яку зіграли Кейлор Навас і Андрій Лунін. Є також Кіко Касілья і Лука Зідан, я вважаю за краще говорити тільки про тих, хто у нас є", – цитує Лопетегі офіційний сайт Реала.

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Нагадаємо, український воротар замінив Наваса на 64-й хвилині матчу Міжнародного кубка чемпіонів проти Ювентуса (3:1).

Лунін зіграв вже в двох поєдинках і не пропустив жодного м'яча.

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Реал Мадрид - Ювентус: Неділя 05 серпня 2018

Реал Мадрид
Матч завершено
3 : 1
Ювентус
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