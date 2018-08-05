Карпати вдома зіграли внічию з Олімпіком

Голів Шведа та Ді Франко у першому таймі виявилося недостатньо для перемоги над Олімпіком, який відігрався за рахунок влучних пострілів Кравченка та Тейшейри у другому.

Перший тайм довго не вражав вболівальників якістю гри. Можливо, за її нудний старт варто подякувати мокрому полю, адже перед матчем пройшов рясний дощ з грозою – так, кілька перспективних атак львів'ян захлинулися через воду, яка гальмувала м'яч. Так чи інакше, але на полі не відбувалося нічого особливого: Карпати тримали м'яч, а Олімпік спокійно оборонявся.

Все перевернулося на 32-й хвилині, коли Іван Сондей не вирішив перевести перевести м'яч з лівого на правий фланг довгою передачею. Орест Лебеденко перехопив її, пройшов до штрафного та навісив чітко на голову Ді Франко, який пробив під штангу – 1:0! Через чотири хвилини Карпатам вдалося подвоїти перевагу: Мар'ян Швед отримав м'яч на правому фланзі, прорвався до лінії штрафного, обіграв захисника та красивим обвідним ударом пробив у дальню дев'ятку! 2:0 – і це, можливо, був найкращий гол туру. Втім, якщо з голом можна буде ще посперечатися, то сейв Кучинського на 39-й хвилині після удару Сондея головою з кількох метрів під опорну ногу точно є кращим за всі три тури – Максим якимось дивом зміг ногою переправити м'яч на кутовий. Через чотири хвилини Дєгтярьов мав шанс пробити приблизно з тієї ж точки, покаравши Мегреміча за помилку при перехопленні, однак нападник гостей не зміг влучити по м'ячу.

У другому таймі Олімпік став грати трохи сміливіше, що й не дивно – втрачати вже було нічого. Карпати спочатку створювали деякі моменти: так, удар Ді Франко з меж штрафного парирував Кринський, а постріл Шведа з лінії карного майданчика прийшовся вище воріт. Тим не менш, львів'яни очевидно пригальмували та надали гостям простір – а ті його вміло використовували, проводячи гострі контратаки. На 57-й хвилині Олімпік заробив штрафний з правого флангу, а Мегреміч, який весь матч помилявся при перехопленнях, не помітив вривання Кравченка, який замкнув подачу в дальній кут – 2:1. Після цього Олімпік провів ударні 10 хвилин, однак створити реальну гостроту фактично не вдалося – підопічні Санжара обмежилися кількома гострими передачами та неточним ударом Максі Тейшейри з дальньої дистанції.

Карпати повернулися у гру з 70-х хвилин, створивши серію вбивчих моментів. Так, на 69-й Орест Лебеденко з меж штрафного потужно пробив повз ворота, а через хвилину Карраскаль, обігравши захисника, вивів Варгаса один на один – Кринський відбив його удар, але при подачі з кутового ледь не пропустив собі за комірець. Ді Франко головою перекинув голкіпера, але захисники Олімпіка винесли м'яч з лінії. На 77-й Мегреміч з лінії штрафного потужно пробив із суперкомфортної позиції, однак удар пройшов повз ворота. Таке марнотратство мало бути покарано – і воно було покарано. На 86-й хвилині Олімпік великими силами обступив штрафний, і Пасіч розіграв комбінацію на правому фланзі з прострілом у штрафний. Мегреміч знову проспав епізод (як і всі інші футболісти Карпат), а Тейшейра з кількох метрів замкнув передачу точним ударом – 2:2! Цей гол виявився останнім у матчі.

Таким чином, Карпати та Олімпік набрали по очку, а всього у їх активі по чотири. Олімпік залишився на четвертій позиції, а Карпати поки що знаходяться на сьомій.

Чемпіонат України, 3-й тур

Карпати – Олімпік – 2:2

Голи: Ді Франко, 32, Швед, 36 – Кравченко, 58, Тейшейра, 86