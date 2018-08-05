Девіч перейшов у Сабах

Український форвард сербського походження Марко Девіч став гравцем азербайджанського Сабаха.

Сабах на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нападника Марко Девіча. Контракт розрахований на 2 роки. У новому клубі Марко виступатиме під 9 номером.

Девіч: Кар'єру завершувати не збираюсь

Останнім клубом гравця був Вадуц з Ліхтенштейна, за який він забив 16 голів у 33 матчах.

У Сабаху вже виступає український півзахисник Віталій Квашук.