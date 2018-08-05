Девіч перейшов у Сабах

Англія — 18:58 1282
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Манчестер Сіті спокійно декласував Челсі та виграв Суперкубок Англії 2018
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Челсі – Манчестер Сіті: стартові склади на Суперкубок Англії 2018, без ЗінченкаАнглія — 16:13 1477
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Шовковський може увійти в тренерський штаб збірної України, – ЗМІЗбірна України — 15:34 996
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"Реал привіз з України дві нагороди: 13-ту ЛЧ і Луніна" – українець порвав іспанські соцмережі під час матчу з ЮвентусомІспанія — 14:40 6667
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Роналду вже встановив фантастичний рекорд в Ювентусі – сам клуб не сподівався такогоІталія — 14:01 5240
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