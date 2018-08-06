Акхісар Селезньова переміг в Суперкубку Туреччини, українець забив гол

Акхісар здолав Галатасарай у матчі за Суперкубок Туреччини, Селезньов забив з гри та реалізував післяматчевий пенальті.

У матчі за Суперкубок Туреччини зустрічалися Галатасарай та Акхісар Беледієспор.

Вже на 5-й хвилині зустрічі Євген Селезньов відкрив рахунок у протистоянні.

Селезньов відзначився в Суперкубку Туреччини

Втім, втримати перевагу до кінця матчу команді українця не вдалось: на 79-й хвилині Дердійок зрівняв рахунок.

У серії пенальті сильнішим виявився Акхісар, Селезньов реалізував 5-й удар своєї команди, після чого суперник допустився помилки і приніс команді українця перемогу.

Суперкубок Туреччини 2018

Галатасарай – Акхісар Беледієспор – 1:1 (4:5 в серії пенальті)

Голи: Дердійок, 79 – Селезньов, 5